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В Дании умер создатель фигурки-человечка Lego

Йенсу Нигарду Кнудсену было 78 лет
Описание
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 23 февраля. Дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен умер в возрасте 78 лет в городе Хвиде-Санде на западе Дании. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на бывшего коллегу дизайнера Нильса Милана Педерсена.

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"У него было фантастическое воображение, у него было так много идей", - приводит агентство слова Педерсена.

Кнудсен родился в 1942 году. Он работал в Lego с 1968 по 2000 год, а в 1970-х годах стал автором знаменитой фигурки "маленького человечка" с подвижными руками и ногами.

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Дания
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