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Распространение коронавируса нового типа
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В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань

На родину вернулись восемь человек
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© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. На борту самолета, доставившего восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess в Казань, были соблюдены все меры предосторожности. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

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"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе. "Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах. Сейчас они отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование", - добавили в министерстве. Всего спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне. В страну вернулись восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета. Эвакуированные россияне чувствуют себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме, уточнила Голикова.

Прибывшие в Казань все 14 дней карантина проведут под наблюдением врачей, медсестер и санитарок. Их всех разместят в специальных боксах, зарезервированных ранее, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. У эвакуированных будет обычный распорядок дня с завтраком, обедом и ужином. Им создадут все необходимые условия, включая доступ в Интернет. Каждое помещение вентилируется отдельно.

Теги
ЯпонияРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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