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СМИ: астронавт-любитель Майкл Хьюз погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете

Он планировал подняться на 5 тыс. м над землей для съемок телевизионной программы

ТАСС, 23 февраля. Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, погиб в субботу в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

"Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс трагически погиб сегодня [22 февраля] при попытке запустить самодельную ракету, - говорится в сообщении. - Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие".

Как сообщает Discovery Channel, Хьюз планировал подняться на 5 тыс. м над землей на сделанной самостоятельно ракете для съемок программы "Самодельные астронавты" (Homemade Astronauts).

В 2018 году агентство Associated Press информировало, что астронавту-любителю удалось совершить полет на самодельной ракете, однако тогда его аппарат совершил жесткую посадку.

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