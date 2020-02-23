Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Семьи жителей ростовского города Азов, погибших при взрыве газа в жилом доме, получат выплаты в размере 1 млн рублей, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Василий Голубев.

"Поручил в максимально сжатые сроки подготовить документы на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Родным погибших выплатим по 1 млн рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей. Окажем также единовременную помощь пострадавшим и помощь за утраченное имущество", - написал Голубев.

Он уточнил, что до конца дня специалисты МЧС дадут заключение о возможности жильцам вернуться в свои квартиры. Если это возможно, подключение инженерных коммуникаций будет оперативно проведено.

Голубев также добавил, что руководителя газораспределительной организации в Азове увольняют после взрыва газа.

"В причинах произошедшего в Азове разбираются следственные органы. Но уже до их выводов ясно одно - непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации", - написал губернатор.