В России почти 11 тыс. человек находятся под контролем в связи с коронавирусом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Почти 11 тыс. человек, которые прибыли в Россию из Китайской народной республики (КНР), остаются под контролем в связи с коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

"С 01 февраля 2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 23 февраля 2020 под контролем остаются 10 тыс. 825 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. "По состоянию на 23 февраля 2020 проведено 25 тыс. 60 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР", - говорится в сообщении.