{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: число жертв нового коронавируса в Иране достигло 18

Ранее власти страны сообщали о 28 случаях заражения коронавирусом нового типа и пяти летальных исходах

ТАСС, 23 февраля. Число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 18. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на иранские источники.

В субботу представитель Минздрава республики Киянуш Джаханпур информировал о 28 случаях заражения коронавирусом нового типа и пяти летальных исходах. Сообщения о первых в Иране случаях заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, появились 19 февраля.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро воскресенья, число жертв коронавируса в КНР возросло до 2442, выздоровели 22888 человек, количество заболевших достигло 76936.

 

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Росгвардия возьмет под охрану больницу в Казани, куда доставили эвакуированных из Японии
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, общественности будут сообщать о состоянии пациентов ежедневно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС