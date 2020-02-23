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Распространение коронавируса нового типа

Росгвардия возьмет под охрану больницу в Казани, куда доставили эвакуированных из Японии

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, общественности будут сообщать о состоянии пациентов ежедневно

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess. Об этом в воскресенье журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия", - сказала она.

"О состоянии пациентов мы будем сообщать общественности ежедневно, и контролировать его будут как высококлассные специалисты в этой больнице, так и лабораторное сопровождение будет проводить наш научный центр "Вектор", - сказала Попова.

Ночью в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне. В страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета. Эвакуированные россияне чувствуют себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаЯпонияРоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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