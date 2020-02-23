Показ Армани на Неделе моды в Милане пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ на Неделе моды в Милане, который состоится в воскресенье. Как объявили помощники Армани, это решение обусловлено ситуацией вокруг распространения коронавируса на севере Италии.

"Мы решили провести закрытый показ без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей риску", - приводит слова представителя компании агентство ANSA. Уточняется, что дефиле будет записано на видео, а также демонстрироваться в прямом эфире на сайте Армани.

Как сообщили в Палате моды, которая организует показы, Армани стал первым и пока единственным из модельеров - участников Недели моды, кто принял такое решение. "Решение синьора Армани вызывает уважение, но пока у нас нет информации о подобных шагах со стороны других участников", - указали организаторы мероприятия, которое завершится 24 февраля.

В настоящий момент в Италии зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусом, 74 из них - за последние двое суток в северных областях. В северной области Ломбардии, административным центром которой является Милан, - наибольшее число заражений (54). Одна из двух жертв коронавируса - жительница Ломбардии. Второй скончавшийся от заболевания, вызванного коронавирусом - 78-летний мужчина из небольшого города в Венето.

Прокуратура Милана накануне в связи с распространением вируса объявила о прекращении приема посетителей. Власти Ломбардии и соседней области Венето объявили о закрытии университетов. В 10 городах с общим населением 50 тыс. человек в районе Лоди введен карантин. Кроме того, отменены все спортивные мероприятия, включая три матча национального чемпионата по футболу. Власти Венеции, административного центра области Венето, где, недалеко от Падуи, расположен второй локальный очаг заражения, пока не отменили мероприятия традиционного карнавала. Однако не исключено, что гулянья, которые завершатся 25 февраля, в "жирный вторник", будут ограничены.