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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом достигло 602

Пять человек умерли

ТАСС, 23 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 556 до 602, пять человек умерли. Об этом в воскресенье сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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По данным на 16:00 по местному времени (10:00 мск) в городе Тэгу, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, зарегистрировано 24 новых случая заражения. Кроме того, в столице Южной Кореи, Сеуле, зарегистрирован один инфицированный пациент, в Пусане - шесть новых случаев заражения коронавирусом.

В воскресенье утром Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения информировал о четвертом случае смерти от коронавируса. По его данным, жертвой стал 57-летний пациент госпиталя в городе Чхондо.

Южнокорейские власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка заболевания в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни - пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовало более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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