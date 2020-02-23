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В Гидрометцентре рассказали, сколько дней в Москве пролежит снег, выпавший на 23 Февраля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снег растает через два дня

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Порядка 5 см снега или 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с 22 на 23 февраля. В течение дня выпадет еще примерно столько же, но пролежит снег всего лишь два дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпало 5 мм снега, но снег этот мокрый. Днем и завтра снег еще пролежит скорее всего, но судьба его во многом зависит от того, будет ли сегодня все-таки дождь. Мы прогнозируем, что вероятность небольшого дождика во второй половине воскресенья есть", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что порядка 15% месячной нормы осадков выпало ночью 23 февраля в Москве. "Еще за день выпадет примерно столько [15% месячной нормы]. Но снег этот будет оседать", - сообщил он.

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