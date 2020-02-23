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Распространение коронавируса нового типа

Сеул поднял до высшего уровень биологической опасности из-за распространения коронавируса

Как заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, власти исходят из того, что ситуация в Тэгу и соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто имеет общенациональный масштаб

ТАСС, 23 февраля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил в воскресенье о повышении уровня биологической опасности в стране до высшего в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Правительство поднимает уровень угрозы до "красного" для усиления общих мер борьбы с распространением нового коронавируса на территории государства, отметил Мун Чжэ Ин. "Настоящий момент - решающий в ситуации с COVID-19, - сказал он на межведомственном правительственном совещании по вопросу реагирования на распространение вируса COVID-19. - Следующие несколько дней крайне важны".

Кроме того, Мун Чжэ Ин указал, что власти исходят из того, что ситуация в городе Тэгу и соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, имеет общенациональный масштаб, и "сосредоточат все возможности государства на преодолении трудностей, а также предоставят поддержку регионам, обозначенным как зоны особого внимания".

Как сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения, на 16:00 по местному времени (10:00 мск) число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло до 602, пять пациентов умерли.

Теги
КитайРеспублика КореяМун Чжэ ИнРаспространение коронавируса нового типа
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