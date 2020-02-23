{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Спортивные мероприятия в Иране будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

Также 23 и 24 февраля во всех школах и университетах Тегерана объявлены выходные дни

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана не будут отменять спортивные мероприятия в стране, но все они будут проводиться без присутствия зрителей. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на штаб по противодействию распространению коронавируса.

На эту тему

Ранее сообщалось, что на 10 дней в Тегеране отменяются все спортивные мероприятия. Однако это мера была пересмотрена в пользу проведения соревнований без зрителей.

Кроме того, в воскресенье и понедельник во всех школах и университетах Тегерана объявлены выходные дни.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Литве в День защитника Отечества возложили цветы к могилам советских воинов
Торжественная церемония прошла у Воинского мемориала в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС