Спортивные мероприятия в Иране будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана не будут отменять спортивные мероприятия в стране, но все они будут проводиться без присутствия зрителей. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA со ссылкой на штаб по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что на 10 дней в Тегеране отменяются все спортивные мероприятия. Однако это мера была пересмотрена в пользу проведения соревнований без зрителей.

Кроме того, в воскресенье и понедельник во всех школах и университетах Тегерана объявлены выходные дни.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.