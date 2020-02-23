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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент традиционно приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества
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Описание
© Михаил Метцель/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
© Михаил Метцель/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Михаил Метцель/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, склонив голову в знак почтения к памяти всех погибших защитников Отечества.

В церемонии также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Букеты красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций. В это время военный оркестр исполнил Гимн России. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка под звуки военного оркестра.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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