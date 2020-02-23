Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся заболеванием, вызываемым вирусом 2019-nCov, на севере Италии превысило 100 человек. Об этом заявил в воскресенье губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в интервью телеканалу Sky TG-24 .

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"За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100", - сказал Фонтана.

По его словам, "внушительное число" людей, как ожидается, будет помещено в карантин. Власти рассматривают возможность использования военных госпиталей и баз для этих целей. "Мы также оцениваем возможности использования старых неработающих больниц и переоборудования гостиниц", - добавил губернатор.

Помимо Ломбардии, на данный момент известно об одном очаге распространения вируса: в соседней с регионом северной области Венето заразились 17 человек. Кроме того, два случая заболевания выявлено в Эмилии-Романье и один в Пьемонте. В римской больнице национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" проходит лечение супружеская пара туристов из Китая. Итальянец, эвакуированный из Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса, был выписан из этого медучреждения в субботу.

Два человека - пожилая женщина в Ломбардии и 78-летний мужчина в Венето - умерли от коронавируса. Предполагается, что диагноз им был поставлен поздно и смерть наступила из-за осложнений на фоне прочих проблем со здоровьем.

На экстренном заседании Совмина Италии в субботу был принят декрет об мерах по недопущению распространения заражения. В частности, людям, проживающим в затронутых вспышкой заболевания зонах, запрещено покидать свои дома, там приостанавливается любая деятельность, включая учебную, закрываются государственные и муниципальные учреждения, музеи и другие общественные места, отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия. За нарушение условий карантина предусмотрено уголовное наказание.