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В Литве в День защитника Отечества возложили цветы к могилам советских воинов

Торжественная церемония прошла у Воинского мемориала в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Церемонии возложения венков и цветов к могилам советских воинов прошли в Вильнюсе и других городах Литвы в воскресенье по случаю отмечаемого в России Дня защитника Отечества.

Торжественная церемония прошла у Воинского мемориала в столице на Антакальнисском кладбище. В ней приняли участие члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, объединений ветеранов Советской армии, представители общественности, посольств России и Белоруссии.

"Наш долг отмечать этот святой день, хранить память прежде всего о тех защитниках Отечества, которые отстояли мир в Великой Отечественной войне. Времена такие, что порох мы и сегодня должны держать сухим, должны быть готовы к защите родины", - обратился к собравшимся посол РФ в Литве Александр Удальцов.

"Мы, прошедшие войну, являемся самыми злейшими врагами вооруженных конфликтов. Пусть солдаты встают в почетный караул, проходят торжественным маршем у памятников и мемориалов, но пусть им никогда не придется применять оружие. Мы - за мир", - отметил председатель Республиканской организации ветеранов Юлюс Декснис.

На мраморные плиты мемориала, где захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса, знаком признания легли красные гвоздики. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Ветераны надели на мероприятие юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Награды вильнюсским ветеранам были на этой неделе вручены в посольстве РФ в Литве, а первыми их удостоились в конце января клайпедские участники войны к 75-летию освобождения города. Всего до праздника Победы эту награду в Литве получат 1294 ветерана войны.

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БелоруссияЛитваРоссия
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