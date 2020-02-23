В столице Казахстана возложили цветы к памятнику Ивану Панфилову

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову и мемориалу войнам-панфиловцам прошла в День защитника Отечества в парке "Жеруйык" в казахстанской столице.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Казахстане, Российского центра науки и культуры, а также торгового представительства. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны пришли также сотрудники дипломатических представительств Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

К собравшимся обратился посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин. "Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником защитника Отечества. Сегодня мы вспоминаем героев, которые отстояли Москву, которые ценой своей жизни защитили нашу столицу. Думаю, что не покривлю душой, если скажу, что не было бы победы в 1945 году, если бы панфиловцы не встали грудью, защищая нашу Родину, защищая Москву в 1941-м", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, в этом году День защитника Отечества проходит в особой обстановке, поскольку 9 мая и в России, и в других государствах СНГ будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Желаю успехов, благополучия, здоровья всем казахстанцам, которые вместе с нами отмечают сегодня День защитника Отечества", - добавил Бородавкин.

3 декабря 2019 года в парке "Жеруйык" также прошла церемония возложения венков к мемориалу Ивану Панфилову и 28 панфиловцам. Во время мероприятия российской стороне передали кисеты с землей из мест захоронений советских солдат, умерших в госпиталях в Нур-Султане, а также в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях республики.

Мемориал панфиловцам

Мемориал воинам-панфиловцам в казахстанской столице открыл в мае 2015 года президент страны Нурсултан Назарбаев. В центре мемориала расположен бронзовый памятник Панфилову высотой 2,5 м. Кроме того, здесь установлены плита для возложения венков и 28 стел с изображением медали "Золотая звезда", на которых указаны имена и годы жизни панфиловцев.

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии, формировавшейся из жителей городов Алма-Ата и Фрунзе, под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как "подвиг 28 героев-панфиловцев".

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку фашистов захватить столицу и перешла в контрнаступление.