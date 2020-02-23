{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В столице Казахстана возложили цветы к памятнику Ивану Панфилову

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Казахстане, Российского центра науки и культуры, а также торгового представительства

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову и мемориалу войнам-панфиловцам прошла в День защитника Отечества в парке "Жеруйык" в казахстанской столице.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Казахстане, Российского центра науки и культуры, а также торгового представительства. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны пришли также сотрудники дипломатических представительств Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

К собравшимся обратился посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин. "Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником защитника Отечества. Сегодня мы вспоминаем героев, которые отстояли Москву, которые ценой своей жизни защитили нашу столицу. Думаю, что не покривлю душой, если скажу, что не было бы победы в 1945 году, если бы панфиловцы не встали грудью, защищая нашу Родину, защищая Москву в 1941-м", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, в этом году День защитника Отечества проходит в особой обстановке, поскольку 9 мая и в России, и в других государствах СНГ будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Желаю успехов, благополучия, здоровья всем казахстанцам, которые вместе с нами отмечают сегодня День защитника Отечества", - добавил Бородавкин.

3 декабря 2019 года в парке "Жеруйык" также прошла церемония возложения венков к мемориалу Ивану Панфилову и 28 панфиловцам. Во время мероприятия российской стороне передали кисеты с землей из мест захоронений советских солдат, умерших в госпиталях в Нур-Султане, а также в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях республики.

Мемориал панфиловцам

Мемориал воинам-панфиловцам в казахстанской столице открыл в мае 2015 года президент страны Нурсултан Назарбаев. В центре мемориала расположен бронзовый памятник Панфилову высотой 2,5 м. Кроме того, здесь установлены плита для возложения венков и 28 стел с изображением медали "Золотая звезда", на которых указаны имена и годы жизни панфиловцев.

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии, формировавшейся из жителей городов Алма-Ата и Фрунзе, под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как "подвиг 28 героев-панфиловцев".

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку фашистов захватить столицу и перешла в контрнаступление.

Теги
АзербайджанБелоруссияКазахстанКиргизияРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство РФ в Тегеране не планирует закрывать консульский отдел из-за коронавируса
По официальным данным, число заражений в Иране на данный момент достигло 43, восемь из них умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС