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В Ингушетии в митинге, посвященном депортации ингушей, приняли участие жители КБР и КЧР

После митинга собравшиеся прочли коллективную молитву за всех пострадавших и погибших за годы ссылки

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Представители Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) вместе с местными жителями приняли участие в митинге, посвященном 76-летию депортации ингушей и чеченцев в Казахстан, на Мемориале памяти и славы в Назрани, передает корреспондент ТАСС.

"В то время, когда более 21 тыс. ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, наш народ был сослан в Казахстан и Среднюю Азию. Тринадцать долгих лет пребывания на чужбине в условиях голода, холода и каторжного труда не сломили духа народа. Нам благодаря мудрости и сплоченности удалось выдержать все испытания, сохранить свою культуру, не озлобиться, созидать далее", - сказал на митинге глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Вместе с ингушами и чеченцами в период в 1943-1944 годы были сосланы также балкарцы и карачаевцы. Поддержать ингушский народ и отдать дань памяти погибшим в депортации в Ингушетию прибыли делегации из КБР и КЧР.

"Позвольте выразить слова искреннего сочувствия и поддержки от братских народов Кабардино-Балкарии. Горечь депортации с ингушским народом разделили многие народы бывшего СССР - это наша общая историческая память и общая боль. Мы должны быть нацелены на духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, социально-экономическое развитие республики в составе нашей большой родины России", - сказал на мероприятии замминистра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Джамбулат Гергоков.

Молитвы и благотворительность

После митинга собравшиеся прочли коллективную молитву за всех пострадавших и погибших за годы ссылки. Чтение молитв по погибшим, раздача малоимущим жертвенного мяса, экспозиции, театральные постановки в домах культуры региона и другие мероприятия, посвященные памяти жертв депортации, проходят во всех населенных пунктах республики.

"Сегодня мы провели благотворительную акцию и раздали почти 600 семьям продуктовые наборы, состоящие из муки, сахара, риса, подсолнечного масла и чая. Акция проведена на внебюджетные средства", - сказали ТАСС в пресс-службе Назрановского района республики.

Подобные акции с раздачей продуктовых наборов, мяса проходит во всех четырех районах региона. Помощь оказывается многодетным и малоимущим семьям.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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