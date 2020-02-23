Жители Воронежа запустили в небо воздушные шары в память о погибшем в Сирии военнослужащем

ВОРОНЕЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Около ста человек, в том числе участники Воронежских региональных отделений "Молодая Гвардия Единой России", "Боевое братство" и жители города в память о погибшем в Сирии летчике, Герое России Романе Филипове выпустили в небо десятки воздушных шаров. Об этом рассказала ТАСС представитель регионального отделения организации Анастасия Титова.

"В День защитника Отечества мы почтили память Героя России Романа Филипова, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии. Более семидесяти человек выстроились на Адмиралтейской площади в форме золотой звезды Героя России, в форме флага России и со словами "Помним и гордимся!" выпустили в небо воздушные шары золотого, белого, синего, красного цветов", - рассказала Титова.

По ее словам, акция под названием "Герои нашего времени" прошла на Адмиралтейской площади в Воронеже, в ней так же участвовали представители Воронежской региональной организации "Боевое братство", областного молодежного центра, а также жители города.

Роман Филипов погиб в феврале 2018 года в Сирии. Во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб самолет Су-25, которым управлял летчик, был сбит участниками незаконных вооруженных формирований. Филипов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. Герой до последнего вел неравный бой с террористами и при их приближении на минимальное расстояние подорвал себя гранатой. Герой похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа, где он родился.