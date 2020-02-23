{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Воронежа запустили в небо воздушные шары в память о погибшем в Сирии военнослужащем

Герой России Роман Филипов погиб в феврале 2018 года

ВОРОНЕЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Около ста человек, в том числе участники Воронежских региональных отделений "Молодая Гвардия Единой России", "Боевое братство" и жители города в память о погибшем в Сирии летчике, Герое России Романе Филипове выпустили в небо десятки воздушных шаров. Об этом рассказала ТАСС представитель регионального отделения организации Анастасия Титова.

На эту тему
Герои войны: потери Вооруженных Сил РФ в ходе сирийской операции

"В День защитника Отечества мы почтили память Героя России Романа Филипова, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии. Более семидесяти человек выстроились на Адмиралтейской площади в форме золотой звезды Героя России, в форме флага России и со словами "Помним и гордимся!" выпустили в небо воздушные шары золотого, белого, синего, красного цветов", - рассказала Титова.

По ее словам, акция под названием "Герои нашего времени" прошла на Адмиралтейской площади в Воронеже, в ней так же участвовали представители Воронежской региональной организации "Боевое братство", областного молодежного центра, а также жители города.

Роман Филипов погиб в феврале 2018 года в Сирии. Во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб самолет Су-25, которым управлял летчик, был сбит участниками незаконных вооруженных формирований. Филипов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. Герой до последнего вел неравный бой с террористами и при их приближении на минимальное расстояние подорвал себя гранатой. Герой похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа, где он родился.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
СМИ: губернатор Ломбардии подписал распоряжение о закрытии всех школ из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС