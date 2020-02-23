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75-летие Победы

В Уфе военнослужащие провели парад для 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Поздравить кавалера высших орденов Советского Союза пришли представители ЦВО, руководители республики, ветераны и общественные деятели
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Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа
© Пресс-служба Центрального военного округа
© Пресс-служба Центрального военного округа
© Пресс-служба Центрального военного округа
Мугин Нагаев
© Пресс-служба Центрального военного округа
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 23 февраля. Небольшой парад прошел в День защитника Отечества во дворе дома в Уфе, где живет 102-летний участник Великой Отечественной войны Мугин Нагаев. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Чтобы посмотреть личный парад, ветеран согласился спуститься к подъезду. Более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев под военный оркестр в составе семи коробок прошли перед фронтовиком парадным строем. Они также коллективно поздравили его с Днем защитника Отечества и исполнили военные песни", - говорится в сообщении.

Поздравить кавалера высших орденов Советского Союза пришли представители ЦВО, руководители республики, ветераны и общественные деятели, жители города. В ходе праздника глава региона Радий Хабиров вручил ветерану первый экземпляр нового ордена Башкирии - ордена командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Мугин Нагиев является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах, в боях под Берлином был ранен. Войну закончил в звании гвардии капитана.

Теги
Башкортостан75-летие Победы
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