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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Минздрав Израиля запретил въезд иностранцам, посещавшим Южную Корею и Японию

Ранее такая мера была введена в отношении граждан третьих государств, посещавших Таиланд, Гонконг, Сингапур и Макао

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля распространило в воскресенье запрет на въезд в страну для иностранцев, посещавших в последние 14 дней Южную Корею и Японию, из-за опасений распространения нового коронавируса. Об этом сообщает газета Times of Israel, отмечая, что 18 февраля такая мера была введена в отношении граждан третьих государств, посещавших Таиланд, Гонконг, Сингапур и Макао.

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По данным издания, соответствующую директиву, как ожидается, в ближайшие часы подпишет министр внутренних дел Израиля Арье Дери. Аналогичный запрет на въезд в Израиль для иностранцев, посещавших в предыдущие 14 дней Китай, действует в еврейском государстве с начала февраля.

17 февраля израильский Минздрав объявил о введении обязательного двухнедельного карантина на дому для всех граждан, возвращающихся после 16 февраля из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао. В конце января подобная мера была введена в отношении граждан еврейского государства, возвращающихся из Китая, теперь она распространяется и на израильтян, возвращающихся из Японии и Южной Кореи.

По данным Times of Israel, в субботу вечером в аэропорту Бен-Гурион был отправлен обратно в Южную Корею рейс из Сеула после того, как с его борта были эвакуированы 12 израильтян, которые были немедленно помещены под карантин. Власти Южной Кореи выразили правительству Израиля протест в связи с такими действиями, указывает издание. Ранее южнокорейские представители проинформировали израильтян, что у 18 туристов из Южной Кореи, посещавших в этом месяце Израиль и Палестину, обнаружен коронавирус. После этого израильские власти проинструктировали около 200 студентов и преподавателей, которые посещали те же достопримечательности, что и туристы из Южной Кореи, начать двухнедельный карантин.

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ЯпонияПалестинаСингапурТаиландКитайРеспублика КореяИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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