Школьники вручили ветеранам Великой Отечественной войны сотни поздравительных писем

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в День защитника Отечества получили сотни писем, открыток и фотографий от школьников разных регионов России в ходе акции "Письмо Победы". Фронтовики встречали гостей с чаем, рассказывали им о годах войны и о том, как сложилась их мирная жизнь, передают из регионов корреспонденты ТАСС.

Как рассказала ТАСС руководитель штаба движения "Волонтеры Победы" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Эка Шенгелая, школьники региона написали ветеранам более 2,5 тыс. писем. "Волонтеры сегодня в течение дня вручают их 75 мужчинам-ветеранам в Ханты-Мансийском автономном округе. Возраст тех, кто пишет письма, в основном, от 14 лет и старше - это школьники, молодые специалисты, студенты средних и высших учебных заведений, работники предприятий", - рассказала она.

По ее словам, в письмах жители региона благодарят ветеранов за Победу, за мирное небо, поздравляют с 23 Февраля, желают здоровья и счастья. Она добавила, что накануне в городе Мегион еще 150 писем передали ветеранам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей при вручении им юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Накануне 23 Февраля в Воронеже волонтеры также посетили 11 ветеранов. "Молодые люди не просто вручают письма, а общаются с каждым ветераном и узнают его историю. Например, 95-летняя Венера Федоровна Гончарова работала в военно-полевом госпитале, когда ей было 13 лет, она зимой пешком по сугробам шла два километра, чтобы помочь медсестрам. С подругами помогала рыть окопы и на всю жизнь запомнила, как сильно мерзли руки", - рассказала пресс-секретарь Воронежского регионального отделения движения "Письма Победы" Екатерина Безручко.

В Ленинградской области в День защитника Отечества школьники и студенты перед написанием письма ветерану погружались в историю войны, слушали о ней лекции. Как пояснила представительница организаторов акции Екатерина Петина, волонтеры 23 февраля побывают у двух ветеранов, но продолжат посещения в течение года. В Саратовской области волонтеры поздравили пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, подарив им памятные фотографии, письма и открытки. "Нас встречали очень тепло, поили чаем, беседовали, расспрашивали, рассказывали истории Победы и про то, как сложилась жизнь после войны - впечатления самые теплые от встречи", - рассказала одна из координаторов регионального отделения организации "Волонтеры Победы" Анастасия Князева.

Об акции

Организатором акции "Письма Победы" является Министерство просвещения РФ, она проводится во всех регионах России для сохранения исторической памяти и преемственности поколений, приобщения детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Любой желающий может присоединиться к акции, которая продлится до 8 марта, и написать слова благодарности героям, проявить заботу и внимание.