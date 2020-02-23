Министерство здравоохранения Украины рассказало о состоянии эвакуированных из Китая

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные четыре дня назад из города Ухань на Украину граждане здоровы. Однако у одной из иностранок выявлено обострение хронической гастроэнтерологической болезни, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook .

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Вечером, 22 февраля, в обсервации, где находятся эвакуированные из Ухани люди, у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз. После консультации медиков со специализированным профильным областным специалистом к обсервации прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациента", - процитировала пресс-служба сообщение заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

При этом уточняется, что ухудшение самочувствия женщины связано с обострением хронической гастроэнтерологической болезни. После осмотра ее медиками пациентку "оставили на наблюдение в обсервации, и сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо", заверили в Минздраве. Пресс-служба министерства подчеркнула, что осмотр пациентки и забор необходимых анализов были проведены "с соблюдением всех санитарных норм".

В министерстве также заверили, что вирусных заболеваний у эвакуированных из Китая людей не наблюдается. "Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - сказано в сообщении.

Эвакуация украинцев из Китая

В четверг власти Украины эвакуировали самолетом из города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один - ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять стражей порядка. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил свою страну с Европой Средневековья.