Коронавирус диагностирован еще у 57 человек на борту Diamond Princess

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Японские врачи выявили еще 57 случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту города Иокогама. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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По его сведениям, среди новых зараженных 55 членов экипажа и два пассажира. Их гражданство не уточняется. Общее число случаев заражения на борту судна достигло 691. Трое из них - пожилые граждане Японии - умерли после госпитализации.

На борту лайнера сейчас остаются около 1 тыс. человек. Большинство из них - члены экипажа, а также те пассажиры, кто контактировал с зараженными, но еще не был переведен в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием здоровья.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации около 1 тыс. незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. Граждан РФ сейчас на судне нет - часть из них, включая зараженных коронавирусом, эвакуирована в Казань, другие покинули Японию самостоятельно. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.