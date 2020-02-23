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Распространение коронавируса нового типа

В Италии объясняют скорость распространения коронавируса сложностью его диагностирования

Медики не знают симптоматики заболевания, считает глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли считает, что стремительное распространение коронавируса в стране стало следствием неспособности медиков распознать симптомы вызываемого им заболевания. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, которую демонстрировал в прямом эфире канал RAI News 24.

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"Причина - в незнании медиками симптоматики, в итоге [заболевшим] не было поставлено правильного диагноза. Это не их вина, а сложность этого вируса", - сказал специалист.

Он также сообщил, что санитарным службам пока не удалось установить источник волны массового заражения на севере страны. "Сложно делать прогнозы, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, единственная реальная мера - изолировать территории", - считает чиновник.

О новой волне заражений в Италии стало известно 21 февраля, когда власти сообщили о госпитализации 38-летнего итальянца в городе Кодоньо (близ Лоди). Считалось, что он мог заразиться от своего приятеля, вернувшегося из поездки в Китай. Он перенес грипп, но все его анализы на наличие коронавируса оказались отрицательными.

По данным департамента, число инфицированных в Италии на данный момент составляет 132 человека. 26 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Новые случаи заражения зарегистрированы в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Два китайских туриста, проходящих лечение в Риме (область Лацио), идут на поправку, указал он. Жертвами коронавируса в стране стали два человека - в Ломбардии и Венето (север страны).

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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