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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

"Ла Скала" отменил все спектакли из-за коронавируса

Также закрылась галерея "Брера"

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Оперный театр "Ла Скала" объявил об отмене всех спектаклей, начиная с вечера воскресенья, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

В экстренном порядке также закрылась галерея "Брера". Дирекция вывела посетителей, сообщает агентство.

Ранее Аттилио Фонтана, губернатор области Ломбардия, где зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, подписал распоряжение о закрытии всех школ в области и отмене всех публичных мероприятий, включая спортивные.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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