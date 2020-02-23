"Ла Скала" отменил все спектакли из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Оперный театр "Ла Скала" объявил об отмене всех спектаклей, начиная с вечера воскресенья, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

В экстренном порядке также закрылась галерея "Брера". Дирекция вывела посетителей, сообщает агентство.

Ранее Аттилио Фонтана, губернатор области Ломбардия, где зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, подписал распоряжение о закрытии всех школ в области и отмене всех публичных мероприятий, включая спортивные.