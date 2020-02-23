В акции "Есть такая профессия - Родину защищать" в Калининграде участвовали 3 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия - Родину защищать" в Калининграде, организованную командованием Балтийского флота в День защитника Отечества, посетили более 3 тыс. человек, сообщил ТАСС в воскресенье замдиректора Музея Мирового океана Алексей Буданов, на площадках которого проходила акция.

"Мероприятия традиционной уже акции, проводимой Музеем Мирового океана со своими давними друзьями и партнерами - Балтийским флотом, за несколько часов посетили более 3 тыс. человек", - сказал он.

На территории музея была развернута выставка современной техники и вооружения Балтийского флота. Представлены реактивная система залпового огня "Град", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", бронетранспортеры БТР-82А, машины связи и управления. В отдельной экспозиции представлены образцы флотской военной формы, новейшая экипировка военнослужащих спецподразделений сухопутных и береговых войск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота, особым вниманием выставка пользовалась у юных посетителей, которым еще предстоит служить в армии. Для тех, кто решил связать судьбу с флотом, развернули выездной мобильный пункт отбора на службу по контракту. Каждый желающий мог пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. Специалисты пункта информировали кандидатов о льготах, денежном и вещевом довольствии. Тестирование прошли порядка 200 человек, около 50 подали документы для оформления на контрактную службу.

Праздничное настроение участников акции поддерживали артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.

Сегодня же мероприятия в честь Дня защитника Отечества прошли в Калининграде. У главного воинского мемориала города - памятника 1200 воинам-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, состоялось торжественное возложение венков и цветов. Митинги прошли также на братской могиле советских воинов в городе Гусеве. В них приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор области Антон Алиханов, военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота, ветераны-фронтовики, труженики тыла, представители общественных организаций, юнармейцы, горожане.