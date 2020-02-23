Российские дипломаты и военные в Сербии почтили память солдат двух мировых войн

БЕЛГРАД, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты и военные возложили венки к могилам солдат Первой и Второй мировых войн в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония стартовала у Памятника красноармейцу в Парке освободителей Белграда. В возложении приняли участие посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, атташе по вопросам обороны полковник Андрей Собакин, сотрудники дипломатического корпуса, военного атташата, общественных организаций, российских компаний и СМИ. В церемонии также приняли участие помощник градоначальника Белграда Андрия Младенович, послы Белоруссии и Казахстана, представители посольства Азербайджана. Оркестр президентской гвардии Сербии исполнил гимны России, Сербии и других стран, чьи представители участвовали в церемонии.

Затем участники перешли к возвышающемуся над Новым кладбищем Белграда памятнику солдатам Первой мировой войны, воздвигнутому русскими эмигрантами.

"День защитника Отечества действительно большой праздник в России, праздник особенного чувства патриотизма, гордости родиной, Россией, конечно, прежде всего гордости нашей армией и военными. Армией, которая сегодня оснащена самым современным и лучшим образом и максимально готова ко всем вызовам, существующим в мире. Этот праздник, День защитника Отечества, получает особое значение в этом году, когда мы отмечаем великий юбилей - 75-летие Победы во Второй мировой войне", - заявил журналистам посол Боцан-Харченко.

По его словам, День защитника Отечества является духовной и культурной точкой соприкосновения России и Сербии: "Что касается наших двусторонних отношений, то мы отмечаем этот день сразу после визита министра обороны [РФ Сергея] Шойгу в Сербию, у нас есть развитие и новые договора в нашем сотрудничестве в военной и военно-технической сфере. Согласно традиции, мы возложили венки в знак памяти защитников и России, и Сербии в Первой и Второй мировых войнах. Этот праздник - еще одна точка соединения культурных связей, братских связей между Россией и Сербией".

После завершения церемонии в центре Белграда дипломаты и военные с семьями отправились на гору Авала под Белградом, чтобы почтить память делегации советских ветеранов - освободителей Белграда во главе с маршалом Бирюзовым, погибших здесь в 1964 году в авиакатастрофе в день 20-летия освобождения сербской столицы. Здесь были возложены венки и цветы к памятнику погибшим.

Парк освободителей

В Сербии находятся девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

В месте, где находятся могилы советских воинов, сооружен памятник советскому солдату. При входе на кладбище установлены памятник бойцу-освободителю, арка и стены с барельефами, изображающими эпизоды битвы советских и югославских воинов за освобождение Белграда.