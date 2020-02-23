Иордания запретила въезд граждан Китая, Республики Корея и Ирана из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Иордании ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи и Ирана, где распространился коронавирус. Об этом, как сообщило агентство Petra, объявил в воскресенье госминистр информации Амджад Оде Адайле.

"Королевством приняты дополнительные меры предосторожности после того, как стали поступать сообщения об увеличении числа заразившихся опасным вирусом из этих государств, в частности из Южной Кореи и Ирана", - подчеркнул госминистр.

По его словам, все подданные Хашимитского королевства, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана, будут с 23 февраля направляться в карантинные отделения на двухнедельный срок.

Кроме того, как отметил Адайле, иорданские власти приняли усиленные меры медицинского контроля на всех сухопутных границах королевства. "Все эти превентивные шаги соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и направлены на предотвращение распространения коронавируса", - подчеркнул госминистр.