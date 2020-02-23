Нетаньяху заявил, что Израиль ужесточает правила въезда из Австралии и Италии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье об ужесточении правил въезда в еврейское государство для прибывающих из Австралии и Италии в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление премьер сделал на специальном совещании с участием министра здравоохранения страны Яакова Лицмана и руководителей соответствующих ведомств.

"Мы постоянно оцениваем и корректируем нашу политику и адаптируем ее к развивающимся событиям. Мы становимся все более строгими в отношении въезда в Израиль из других стран. Сегодня мы добавляем Австралию и Италию и добавим другие страны по мере необходимости", - распространила высказывания премьера его канцелярия. Нетаньяху добавил, что "создаст министерскую группу, которая будет собираться ежедневно".

"Чрезмерная подготовка предпочтительнее недостаточной подготовки", - продолжил премьер. "До сих пор Израиль в этом смысле действовал строже, чем любая другая страна, и мы будем продолжать делать все необходимое для предотвращения распространения вируса в Израиле", - добавил премьер.

Израиль уже запретил въезд в страну иностранцам, посещавшим в последние 14 дней Южную Корею, Японию, Таиланд, Сингапур и Китай. В отношении Южной Кореи и Японии соответствующую директиву подписал в воскресенье министр внутренних дел Израиля Арье Дери, сообщает израильское радио Kan. Аналогичный запрет на въезд в Израиль для иностранцев, посещавших в предыдущие 14 дней Китай, действует с начала февраля, в отношении Таиланда и Сингапура ограничения были введены 18 февраля

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.