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В Грозном появилась улица имени героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров также предложил присвоить Старопромысловскому району города имя героя СССР Мовлида Висаитова
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© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Улицу Заветы Ильича Старопромысловского района Грозного переименовали в честь героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева, который ушел на фронт добровольцем в 14 лет. В торжественной церемонии, приуроченной ко Дню защитника отечества, принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы должны бережно хранить память о таких великих людях, рассказывать подрастающему поколению, учить следовать их примеру. Это очень важная составляющая духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. И поэтому было принято решение присвоить имя Вахи Алиева улице в Грозном и открыть в память о нем мемориальную плиту", - отметил Кадыров.

Глава Чечни также предложил присвоить Старопромысловскому району города имя героя СССР Мовлида Висаитова. "Он командовал гвардейским кавалерийским полком. Прошел с боями от Сталинграда до Эльбы. Уверен, что появление в Грозном района его имени будет с большим одобрением воспринято жителями столицы, населением республики и всеми ветеранами страны", - сказал Кадыров.

Согласно справке правительства региона, выходец из села Чечен-Аул Ваха Алиев ушел воевать на фронт в 14 лет. Война для него началась на Кавказском фронте, затем он участвовал в боях в Украине и Белоруссии, прошел Сталинградскую битву и Курскую дугу. В 1944 году из письма от брата Алиев узнал о выселении чеченцев и ингушей в Казахстан. На тот момент семнадцатилетний парень, возмущенный этой новостью, написал письмо Сталину, в котором жестко выразил протест в связи с ссылкой чеченского народа.

Ваху объявили врагом народа, арестовали и приговорили к расстрелу, однако благодаря заступничеству однополчан он избежал смертной казни и был отправлен в ссылку в Магадан, где стал лагерным фельдшером. Лишь в 1954 году Ваха был амнистирован, после чего поехал к семье в Киргизию. Он умер в 1979 году.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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