Познань отметила 75-ю годовщину освобождения от фашизма солдатами Красной армии

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти города Познань в воскресенье организовали мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения от гитлеровской оккупации, почтив память погибших в боях за эти земли солдат Красной армии.

"На уровне городских, региональных властей с участием местных жителей и ветеранов состоялась церемония празднования 75-й годовщины освобождения города от немецкой оккупации", - рассказал корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Познани Иван Косоногов. "Сегодня утром на коммунальном кладбище состоялось возложение цветов", - добавил он.

По словам генконсула, в выступлении мэра было указано, что город был освобожден ценой больших потерь Красной армии. "Я в своей речи подчеркнул решающую роль СССР, Красной армии в освобождении Польши, Познани, сказал о том, что Польши не было бы, если бы не красноармейцы, напомнил о немецком плане "Ост", который предусматривал уничтожение 85% поляков, а оставшиеся 15% предполагалось оставить в качестве рабочей силы", - отметил Косоногов, подчеркнув, что многие жители города, ветераны подходили к нему после церемонии, выражая слова благодарности.

Как напомнил генконсул, в освобождении Познани принимали участие местные жители, они указывали местонахождение укреплений, пути их обхода, участвовали в сражениях. Из 400 человек 100 погибли и похоронены на кладбище советских воинов. "Это один из примеров совместной борьбы наших народов с фашизмом и совместно пролитой крови", - подчеркнул он.

Торжества в память об освобождении прошли в Познани на разных площадках, в том числе на территории комплекса "Цитадель", где можно увидеть танк Т-34 и другое вооружение времен Второй мировой войны. На городском стадионе с участием группы исторической реконструкции был инсценирован один из боев за Познань.

Освобождение Познани

История борьбы за Познань войск Красной армии началась 23 января 1945 года. Сражаться за город, окруженный древними, но укрепленными нацистами фортами, было нелегко. К 17 февраля советские части практически полностью очистили жилые и промышленные кварталы Познани от противника, оттеснив остатки гарнизона в цитадель крепости. Штурм цитадели начался 18 февраля, а завершился 23 февраля 1945 года. Историки считают штурм Познани генеральной репетицией штурма Берлина.

На территории военно-мемориального комплекса в познанском парке "Цитадель" похоронены почти 6 тыс. солдат Красной армии, павших в боях за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков.