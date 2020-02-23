Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье написал в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу с Ираном. Будет приостановлено воздушное сообщение между нашими странами и въезд людей через КПП "Мегри" (расположен на границе с Ираном - прим. ТАСС)", - сказал глава армянского кабмина.

Пашинян также отметил, что в понедельник утром состоится заседание комиссии по предотвращению распространения коронавируса, на котором обсудят дальнейшие действия. "Хочу подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений", - добавил он.

В воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что иранские власти выявили уже 28 случаев заражения коронавирусом, пять из которых закончились летальным исходом. По его словам, большинство инфицированных проживают в Куме или недавно посещали этот город.