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Распространение коронавируса нового типа

Hainan Airlines возобновит 450 рейсов в Китае

Билеты поступили в продажу 22 февраля

ХАЙКОУ, 23 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Hainan Airlines к 29 февраля планирует возобновить 450 рейсов, которые были временно приостановлены из-за эпидемии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщил авиаперевозчик.

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Авиасообщение будет восстановлено между такими городами, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Хайкоу, Чэнду, Чунцин, Гуйян и другими. Билеты поступили в продажу в субботу.

Как отметила авиакомпания, в разгар эпидемии она организовала чартерные перевозки для правительства страны для доставки гуманитарных грузов и медперсонала в охваченные заболеванием районы. Кроме того, Hainan Airlines разработала специальные льготные программы для врачей, среди которых скидки на билеты, упрощенная схема оформления грузов и регистрации на рейс, а также полная компенсация стоимости авиабилета в случае отмены поездки.

По данным Hainan Airlines, к настоящему времени авиакомпания перевезла около 788 тонн грузов и более 2 тыс. медиков в провинцию Хубэй, эпидемическая обстановка в которой по-прежнему остается самой тяжелой в стране.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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