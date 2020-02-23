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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: в Италии третий человек умер от коронавируса

Женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в тяжелом состоянии

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Женщина умерла от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в городе Кремона в области Ломбардия. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на представителей местных властей.

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Уточняется, что женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

По последним данным, число инфицированных на территории Италии достигло 137 человек. Ранее сообщалось о двух летальных исходах. Скорее всего, и в этих случаях смерть наступила из-за осложнений и позднего диагностирования заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV.

В основном инфицированные проживают в северных областях Ломбардия и Венето, где уже введены строгие меры карантина. Так, во всей Ломбардии с понедельника закрыты школы, отменены все общественные мероприятия, в том числе частные, закрыты общественные места, такие как театры, включая "Ла Скала", и музеи. Как объявили представители областных властей, закрываются бары и дискотеки. Пока такая мера не коснулась ресторанов и магазинов. 10 городов Ломбардии в районе Лоди, где находится локальный эпицентр распространения вируса, полностью изолированы.

Карантинные нормы приняты в ряде городов Венето, в том числе в Венеции, где досрочно завершился карнавал.

Распространению коронавируса в Италии не воспрепятствовали принятые правительством меры, среди которых прекращение с 31 января авиасообщения с Китаем. В международных аэропортах проводится медицинский контроль пассажиров с использованием инфракрасных термометров. Как отметил премьер-министр Джузеппе Конте, количество случаев заболевания может расти.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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