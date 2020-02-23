{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: кафедральный собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции закрыты из-за коронавируса

В Венеции отменили все католические мессы из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Кафедральный собор Милана будет закрыт для посещений по меньшей мере до 25 февраля из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Il Messaggero.

"В соответствии с принятым на уровне руководства области и министерства здравоохранения регламентом, кафедральный собор будет закрыт до 25 февраля до дальнейших распоряжений", - указывает газета, уточняя, что срок может быть продлен.

Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви), который ранее объявил об отмене всех публичных церковных служб, указал, что доступ в церкви в исторической части города на лагуне будет сильно ограничен, чтобы "не допускать большого скопления людей". "В частности, будет закрыт доступ в базилику Святого Марка", - приводит агентство ANSA заявление патриархата.

Ранее патриархат Венеции объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую "пепельную среду", знаменующую начало великого поста перед Пасхой по католическому календарю.

Как уточняется, данное решение, которое касается воскресных служб, принято в связи с распространением коронавируса и распоряжением властей области Венето приостановить любую общественную деятельность. При этом представители церкви рекомендуют верующим не забывать о молитве и руководствоваться службами, которые передаются по радио и телевидению.

Согласно последним данным властей, число инфицированных коронавирусом 2019-nCov превысило в Италии 150 человек.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Онлайн
Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества. Видеотрансляция
Всего в небо столицы будет выпущено свыше 10 тыс. фейерверков из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках,
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС