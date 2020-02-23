СМИ: кафедральный собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции закрыты из-за коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Кафедральный собор Милана будет закрыт для посещений по меньшей мере до 25 февраля из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Il Messaggero.

"В соответствии с принятым на уровне руководства области и министерства здравоохранения регламентом, кафедральный собор будет закрыт до 25 февраля до дальнейших распоряжений", - указывает газета, уточняя, что срок может быть продлен.

Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви), который ранее объявил об отмене всех публичных церковных служб, указал, что доступ в церкви в исторической части города на лагуне будет сильно ограничен, чтобы "не допускать большого скопления людей". "В частности, будет закрыт доступ в базилику Святого Марка", - приводит агентство ANSA заявление патриархата.

Ранее патриархат Венеции объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую "пепельную среду", знаменующую начало великого поста перед Пасхой по католическому календарю.

Как уточняется, данное решение, которое касается воскресных служб, принято в связи с распространением коронавируса и распоряжением властей области Венето приостановить любую общественную деятельность. При этом представители церкви рекомендуют верующим не забывать о молитве и руководствоваться службами, которые передаются по радио и телевидению.

Согласно последним данным властей, число инфицированных коронавирусом 2019-nCov превысило в Италии 150 человек.