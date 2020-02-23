Хайнаньский уезд Линьгао отправил 240 т продуктов в охваченную эпидемией провинцию Хубэй

ХАЙКОУ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти хайнаньского уезда Линьгао поставили вторую партию продовольствия в качестве гуманитарной помощи в охваченную эпидемией провинцию Хубэй. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

В эту партию вошли 150 тонн тыквы, 10 тонн рыбы и 80 тонн маринованного и свежего перца. По данным газеты, груз был отправлен на девяти тягачах и вскоре должен прибыть в Цзинчжоу (провинция Хубэй).

Как отмечает издание, правительство уезда выделило в общей сложности 600 тыс. юаней (около $85,5 тыс.) на закупку и транспортировку продовольствия. Еще около 510 тыс. юаней (около $72,7 тыс.) на эти цели были собраны преподавателями, учителями, сельскими жителями уезда и одной из частных компаний.

Ранее этот уезд уже направил в провинцию Хубэй 55 тонн овощей. 4 февраля этот гуманитарный груз прибыл в город Хуанган.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро воскресенья, число жертв коронавируса в КНР возросло до 2442, выздоровели 22888 человек, количество заболевших достигло 76936.