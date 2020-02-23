{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве прошел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Всего в небо выпустили более 10 тыс. фейерверков из 72 салютных установок в разных точках города
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенного в воскресенье.

"Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", - говорится в сообщении.

Купола разрывов превышали 300 метров. Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Звуковое сопровождение было обеспечено батареей пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Сценарий салюта был спроектирован с помощью специального программного обеспечения, которым оснащены салютные установки. Управление ими программируется в соответствии с готовым сценарием.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: кафедральный собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции закрыты из-за коронавируса
В Венеции отменили все католические мессы из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС