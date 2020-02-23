В Москве прошел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенного в воскресенье.

"Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", - говорится в сообщении.

Купола разрывов превышали 300 метров. Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Звуковое сопровождение было обеспечено батареей пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Сценарий салюта был спроектирован с помощью специального программного обеспечения, которым оснащены салютные установки. Управление ими программируется в соответствии с готовым сценарием.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти.