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Распространение коронавируса нового типа

Врачи Хайнаня лечат пациентов с коронавирусом при помощи традиционной китайской медицины

По данным China Daily, методика уже доказывает свою эффективность

ХАЙКОУ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения южной провинции Хайнань внедрили новые методы лечения и восстановления пациентов после заболевания, вызываемого новым коронавирусом, основанные на комбинации западной и традиционной китайской медицины (ТКМ). Как сообщила газета China Daily, такая методика уже доказывает свою эффективность.

"С момента вспышки заболевания мы проводим комплексную диагностику и лечение пациентов с новым коронавирусом, основанные на элементах западной медицины и ТКМ", - приводит газета слова заместителя главы отделения ТКМ Народной больницы Хайнаня Чжоу Сунцзина. "Методы традиционной китайской медицины доказывают свою эффективность в быстром улучшении клинических симптомов и повышении резистентности организма пациентов", - добавил он.

По словам Чжоу Сунцзина, курс лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента. "Так, врачи Народной больницы корректировали программу лечения для 64-летней женщины по фамилии Гао как минимум девять раз: она была первым тяжелобольным в провинции", - рассказал замглавы отделения и добавил, что пациентка была успешно выписана из больницы в минувший понедельник.

Как отметил Чжоу Сунцзин, комплексный подход уже применен в лечении 90 пациентов. Он также указал на то, что методика учитывает не только индивидуальные особенности каждого заболевшего, но и климатические особенности острова Хайнань, расположенного в тропиках.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.

По данным на утро воскресенья, число жертв коронавируса в КНР возросло до 2442, выздоровели 22888 человек, количество заболевших достигло 76936. Количество зараженных в провинции Хайнань достигло 168, из них 106 вылечены и выписаны из больниц.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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