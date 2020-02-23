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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Джорджо Армани из-за коронавируса на неделю закрыл фабрики и офисы своей компании

Ранее модельер провел закрытый показ, чтобы не подвергать никого из зрителей риску

ТАСС, 23 февраля. Модельер Джорджо Армани решил на неделю закрыть офисы своей компании в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте из-за распространения коронавируса на севере Италии. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

Ранее модельер провел на Неделе моды в Милане закрытый показ, чтобы не подвергать никого из зрителей риску.

В Милане из-за распространения коронавируса закрыты многие общественные и культурные учреждения. В частности, из соображений предосторожности кафедральный собор Милана (Дуомо) будет закрыт для посещений по меньшей мере до 25 февраля. Оперный театр "Ла Скала" объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья. В экстренном порядке закрылась также одна из крупнейших в городе художественная галерея "Брера".

Согласно последним данным, в Италии умерли три человека, которые были инфицированы новым коронавирусом. Всего в стране зарегистрированы более 150 случаев заражения, больше всего в Ломбардии (110 инфицированных) и в Венето (21). Порядка 25 человек находятся в реанимации.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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