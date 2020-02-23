Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с проблемой коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Уверенность в этом выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

"Это [коронавирус] большая проблема, но председатель Си [Цзиньпин] любит свою страну. Он очень много работает... и он решит эту проблему", - подчеркнул президент.

"Мы [американские власти] активно [в этом] участвуем, мы хорошо осведомлены обо всем происходящем. В нашей стране [ситуация] полностью находится под нашим контролем", - отметил глава государства.

Он добавил, что в США было 12 заболевших, но сейчас многим из них стало лучше.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп в ближайшее время попросит у Конгресса средства на борьбу со вспышкой коронавируса из фонда помощи в чрезвычайной ситуации. Сумма может составить 1$ млрд, что значительно меньше, чем просят работники здравоохранения страны, проинформировало издание. По его данным, средства пойдут на разработку вакцин и лабораторные испытания.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.