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Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию на Украине, в Ливии и Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в сессии 25 февраля

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на открывающейся в понедельник 43-й сессии рассмотрит в течение четырех рабочих недель самые актуальные правозащитные проблемы современности. В повестке дня - ситуация более чем в 30 государствах, в том числе в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Ливии, Мьянме, Сирии, на Украине, в Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях.

Кроме того, внимание будет уделено таким темам, как защита прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращение пыток и торговли детьми, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, обеспечение свободы вероисповедания и культурных прав, гарантии деятельности правозащитников.

Первые три дня форума по традиции посвящены дискуссии в рамках сегмента высокого уровня. Всего в списке выступающих - представители 98 государств и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в сессии во вторник. В программе его пребывания в Женеве (24-25 февраля) значатся также, как ранее сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч и выступление на Конференции по разоружению.

В понедельник в СПЧ выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Бачелет, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж, руководители МИД Германии, Грузии, Казахстана, Палестины, Узбекистана, Украины и Швейцарии. Интерактивная дискуссия по Украине намечена на 17 марта, по Ливии - на 18 марта, диалог с комиссией по расследованию нарушений прав и свобод в Сирии - на 10 марта. Положение в Южном Судане обсудят 9 марта. Доклады по Венесуэле, Колумбии и Йемену будут представлены 27 февраля.

Россия в настоящее время не входит в состав СПЧ. Вместе с тем российская делегация принимает активное участие в сессиях, включая нынешнюю.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСирияРоссияЛивия
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