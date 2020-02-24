СМИ: ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к нехватке 150 препаратов в США

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее ухудшение ситуации со вспышкой нового коронавируса в Китае может привести к угрозе нехватки компонентов для производства около 150 рецептурных препаратов в США, среди которых антибиотики, дженерики, а также не имеющие альтернатив фирменные лекарства. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Они пояснили, что Китай является одним из крупнейших поставщиков компонентов, используемых для изготовления лекарств, которые продаются в США. В ведомстве опасаются, что вирус может привести к снижению производственных возможностей Китая, а значит к дефициту лекарственных препаратов в Америке. Как отмечает управление в распространенном заявлении, оно "четко осознает, что вспышка может повлиять на цепочку поставок лекарственных средств". Власти также выделяют дополнительные ресурсы для выявления потенциальных уязвимостей в поставках в США лекарственных средств и ведут переговоры с поставщиками в Европе и Юго-Восточной Азии.

"Если управление выявит потенциальный дефицит или сбои в поставке лекарственных препаратов, мы будем использовать все доступные средства для быстрого реагирования и смягчения последствий для американских пациентов и медицинских работников", - отметили в управлении.

Как сообщила в пятницу газета Politico, Белый дом обеспокоен тем, как вспышка коронавируса отразится на перспективах переизбрания американского президента Дональда Трампа. Кроме того, отмечает издание, некоторые представители вашингтонской администрации обеспокоены тем, что вирус незаметно для властей распространяется по территории США.