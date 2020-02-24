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Распространение коронавируса нового типа

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией

Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что у двух пассажирок экспресса, шедшего из Венеции в Мюнхен, наличие нового коронавируса не подтвердили
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© AP Photo/Matthias Schrader

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов, следующих из Италии. Как сообщил в воскресенье австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер, новый коронавирус не подтвердился у двух пассажирок экспресса, шедшего из Венеции в Мюнхен.

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"Мы можем отменить тревогу. В обоих случаях, связанных с подозрением на коронавирус, проверки дали отрицательный результат", - отметил глава МВД.

Компания "Австрийские федеральные железные дороги" (АФЖД) также проинформировала, что с 24 февраля сможет запустить поезда через пограничный переход Бреннер в Италии по расписанию. "Запрет властей в пункте Бреннер отменен", - говорится в сообщении оператора.

Ранее Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса. На пограничном переходе Бреннер на территории Италии было остановлено несколько составов. В их числе был поезд Ницца - Москва, который, согласно расписанию АФЖД, продолжил движение по своему маршруту на территории Австрии.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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