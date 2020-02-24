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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в Южной Корее выросло до семи

Число заразившихся увеличилось до 763

ТАСС, 24 февраля. Седьмой человек стал жертвой нового коронавируса в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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По его данным, число заразившихся увеличилось на 161 и составило 763. Ранее власти информировали о 602 инфицированных и шести умерших.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных. В связи с этим правительство в воскресенье решило перенести начало учебного года в школах на неделю - он начнется 9 марта.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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