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Делегации РФ и Кубы возложили цветы к могилам советских воинов в День защитника Отечества

В церемонии также приняли участие представители Белоруссии, Казахстана и Азербайджана и члены аккредитованного на острове военного-дипломатического корпуса

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Делегация посольства РФ на Кубе возложила в воскресенье цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в предместьях Гаваны в память о советских гражданах, помогавших карибской стране, и в честь Дня защитника Отечества.

Возглавил делегацию посол России в Гаване Андрей Гуськов. В церемонии приняли участие представители ВС Кубы, председатель парламентской группы дружбы Куба - Россия Арнальдо Тамайо, дипломатические представители Белоруссии, Казахстана и Азербайджана и члены аккредитованного на острове военного-дипломатического корпуса.

Центральной частью церемонии стало возложение цветов к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе. Солдаты почетного караула установили у мемориала венки, после чего представители стран оставили по цветку на каждой могиле советских воинов.

В выпусках новостей на кубинском телевидении в субботу также показывали кадры хроники создания и боев Красной Армии и подчеркивали ее роль в освобождении Европы от фашизма.

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года. Здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы. На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них автомат, символизирующий помощь советских ВС Кубе, в другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань памяти кубинского народа советским воинам.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

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