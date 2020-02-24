Bloomberg объяснил причину аномально теплой зимы в России

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Причиной аномально теплой зимы стала область экстремально низкого давления над Северным полюсом, которая за счет столкновения воздушных масс, стремящихся на север, и ветров, постоянно циркулирующих в этом регионе, создала непреодолимый барьер для холодов. К такому заключению пришло агентство Bloomberg , опубликовавшее итог своих бесед с метеорологами 21 февраля.

Согласно публикации, описанный феномен, возможно, обусловлен сочетанием временного погодного фактора и последствиями глобального потепления климата на планете. В настоящий момент температура воздуха в США на три градуса выше среднего зимнего показателя за 20-й век. Если ситуация останется неизменной до 29 февраля включительно, то эта зима станет самой теплой в США за 141 год. "Бросается в глаза то, что речь идет не об отдельной точке тепла, а о его широкой волне", - заметил метеоролог Боб Хенсон из американской корпорации IBM.

Ноябрь 2019 года был очень теплым и занял вторую строчку в температурном рейтинге, уступив лишь ноябрю 2016 года, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), подчеркнув, что второе место среди самых теплых заняли также осенний сезон 2019 года и период с января по ноябрь. В январе 2020 года температура воздуха в России, в ряде районов Скандинавии и на востоке Канады превышала средний показатель для этого месяца на пять градусов. Минувший месяц также стал самым теплым в Европе за все время ведения климатических наблюдений, напоминает агентство.

Согласно публикации, упомянутый выше барьер ветров на пути холодов не является новым явлением. Оно в этом году не ослабевает и не усиливается, как обычно в зависимости от перепадов давления, но остается стабильным долгое время. Данное обстоятельство должно обязательно заинтересовать ученых на предмет взаимосвязи с изменением климата на Земле. В данном случае обращает на себя такой фактор, как рекордно высокие температуры, регистрировавшиеся в январе четыре года подряд, поясняет Bloomberg.

Согласно опубликованному ВМО в начале декабря докладу, период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов. Эти предварительные прогнозы ВМО были основаны на данных о погоде с января по октябрь текущего года. Окончательные выводы о состоянии климата в 2019 году ВМО планирует представить в марте.