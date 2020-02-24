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Летевший в Иркутск самолет S7 ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет авиакомпании летел из Москвы и должен был приземлиться в Иркутске в 03:25 мск

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.

"Рейс, который ушел на запасной [аэродром] - это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана", - сказали в справочной.

Собеседник агентства отметил, что по расписанию самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 (03:25 мск). Как сообщили ТАСС в справочной аэропорта Улан-Удэ, самолет приземлился в Улан-Удэ в 09:45 (04:45 мск).

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