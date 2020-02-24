В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения поездок в КНР на фоне коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Крым из-за ограничений поездок в Китай на фоне коронавируса может вырасти на 10-15% после переориентации рейсов российских авиакомпаний на юг России, сообщил ТАСС руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

"Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, высвобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен", - сказал Зелинский.

В свою очередь председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году направлений внутреннего и выездного туризма. "Для Крыма мы потерь не видим, наоборот, даже выйдем в плюсы, потому что те, кто собирался отдыхать в азиатских странах, либо не поедут туда вообще, либо будут, что скорее всего, выбирать курорты нашего юга России: Краснодар, Сочи, Республику Крым и Севастополь", - отметил он.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.