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Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Этот праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, говорится в поздравлении президента РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов. Обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям", - говорится, в частности, в поздравлении.

Президент отметил важность того, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. "Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями", - отметил он.

"Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях", - пожелал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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