Более 70 торговых центров в России не работают из-за нарушений пожарной безопасности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Работа 74 торгово-развлекательных центров на территории России по-прежнему приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра. Все нарушения требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов МЧС России", - сказали в министерстве.

После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" по поручению правительства МЧС совместно с прокуратурой провело внеплановые проверки 86 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в их числе свыше 11 тыс. торгово-развлекательных центров. На 28 тыс. проверенных объектов выявлены грубые нарушения пожарной безопасности.

"Выявлено и предписано к устранению 282 тыс. нарушений противопожарных требований, в том числе сопряженных с угрозой жизни и здоровью людей. В ряде случаев имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности могут быть устранены лишь в рамках капитальной реконструкции зданий", - подчеркнули в МЧС.

На пресс-конференции, прошедшей 5 июля 2019 года в ТАСС, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев сообщал о тех же 74 торгово-развлекательных центрах. По его данным, 300 объектов эксплуатировались без выдачи разрешения на их открытие, а владельцы 500 центров, где были выявлены нарушения, осуществляли их реконструкцию, чтобы привести в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Кроме тотальных проверок, началось изменение законодательства. В частности, повышены категории рисков для объектов с массовым пребыванием людей, что повлечет частые проверки пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности зданий будут регламентироваться одним законом вместо двух, что, по мнению МЧС, позволит устранить возникающие при проверках противоречия. Кроме того, ведомство предлагает проверять торговые центры полностью, не обращая внимания на количество собственников, а за повторные нарушения требований пожарной безопасности приостанавливать работу ТРЦ на срок до 30 суток.